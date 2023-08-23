Прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных — предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В начале года звучали экспертные оценки о том, что [бюджет РФ] будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались», — указал он. «Как и говорил президент, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — добавил Мишустин.

Он сообщил, что доходы федеральной казны за этот период оказались «выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей».