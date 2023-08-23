Прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались — Мишустин
16:32 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы федерального бюджета за первое полугодие оказались даже выше прогнозных — предрекаемых сложностей с наполнением государственной казны не произошло, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«В начале года звучали экспертные оценки о том, что [бюджет РФ] будет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались», — указал он. «Как и говорил президент, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — добавил Мишустин.
Он сообщил, что доходы федеральной казны за этот период оказались «выше прогнозных на 135 млрд рублей и превысили 12 трлн 300 млрд рублей».
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