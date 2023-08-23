Сбер проведет технологическую конференцию для IT-сообщества SmartDev
16:20 23.08.2023
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Иллюстрация пресс-службы Сбера
В этом году на одной площадке соберутся ведущие инженеры и разработчики из Сбера, VK, «Яндекса», Kaspersky и других компаний, чтобы обменяться опытом создания лучших в мире технологических решений. Участники конференции смогут задать вопросы создателям нашумевших проектов Сбера – сервиса GigaChat и нейросети Kandinsky, – а также впервые в России услышать выступление генерального директора Gitee, китайского аналога GitHub. Кроме того, Сбер анонсирует планы развития существующих технологических сервисов и запуска новых.
На мероприятии IT-эксперты выступят в 6 треках: машинное обучение и искусственный интеллект, архитектура, методология и инструменты разработки программного обеспечения, технологии хранения больших данных, безопасность, а также стратегия и инновации.
2023 год стал прорывом в области прикладного применения искусственного интеллекта. В ходе трека эксперты обсудят происходящую на наших глазах революцию больших языковых моделей и перспективы их развития. И, конечно, расскажут о двух громких проектах Сбера в области AI и ML – сервисе GigaChat и нейросети Kandinsky для генерации изображений.
Ведущие архитекторы подискутируют с участниками о проектировании архитектуры в условиях, диктуемых изменениями последних трех лет. На круглом столе затронут классическое противостояние микросервисов и монолитов с апологетами обоих подходов. Наконец, участники поговорят о том, кто такой архитектор, что значит «мыслить как архитектор» и каково место архитектора программного обеспечения сегодня.
В ходе трека «Методология и инструменты разработки программного обеспечения» будут затронуты темы повышения производительности разработки путем построения сквозных производственных конвейеров, а также отечественных реализаций платформ для Kubernetes и альтернатив зарубежным CI/CD-инструментам. Эксперты обсудят последние тренды в области DevOps, а также вызовы, стоящие перед российскими компаниями: уход зарубежных вендоров, изменения на рынке труда, необходимые меры безопасности при использовании OpenSource-инструментов и библиотек.
Участники конференции сконцентрируются на технических аспектах реализации тех или иных пайплайнов данных и хранилищ. Без глубоких технических докладов тоже не обойдется: часть программы будет посвящена вопросам отказоустойчивости систем управления базами данных, разбору различных сценариев аварий и существующих подходов к восстановлению. И все это на реальных примерах.
Часть программы по безопасности будет посвящена самым горячим темам в области безопасности приложений. Эксперты также расскажут о защите контейнеров в Runtime, реализации Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) на OpenSource-компонентах, совместном использовании SAST и DAST.
В ходе трека «Стратегия и инновации» приглашенные спикеры обсудят способы выхода отечественных компаний на международные рынки в условиях новой реальности, текущие технологические и экономические тренды, а также основные вызовы, стоящие перед всем российским IT-сообществом.
«Первая технологическая конференция для разработчиков и инженеров SmartDev состоялась в 2021 году и стала настоящим вдохновением для нашей команды и всего IT-сообщества, – отметил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. – За два года мы продвинулись далеко вперёд, разработали новые высокотехнологичные и эффективные решения для разработчиков, в том числе в самой передовой области машинного обучения и искусственного интеллекта. В этом году мы перезапускаем наше мероприятие, чтобы сделать его ключевой экспертной площадкой для взаимодействия и обмена опытом между разработчиками и бизнесом. Участников ждет насыщенная деловая программа, яркие выступления известных спикеров и неформальное общение».
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация открыта на сайте конференции. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, будет доступна онлайн-трансляция на сайте мероприятия.
SmartDev – технологическая конференция Сбера для разработчиков, инженеров, аналитиков и других представителей техносообщества. Впервые она состоялась в 2021 году. На мероприятии выступили более 100 спикеров, а трансляция собрала 1,5 млн просмотров.
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