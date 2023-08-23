МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-29 поднимался в воздух из-за приближения Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии к госгранице РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

«23 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — отметили в НЦУО.

Там уточнили, что экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в центре.