0
0
153
НОВОСТИ

МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем

17:00 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-29 поднимался в воздух из-за приближения Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии к госгранице РФ. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

«23 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — отметили в НЦУО.

Там уточнили, что экипаж идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. «При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в центре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:26 23.08.2023
ЦУП в Бангалоре получил сигнал от модуля станции "Чандраян-3" с поверхности Луны
0
13
17:50 23.08.2023
Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на юге столицы
0
101
17:48 23.08.2023
Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества
0
112
17:12 23.08.2023
Расходы на патриотическое воспитание выросли более чем в два раза за год - СМИ
0
150
16:32 23.08.2023
Прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались — Мишустин
0
184
16:20 23.08.2023
Сбер проведет технологическую конференцию для IT-сообщества SmartDev
0
205
16:12 23.08.2023
Два БПЛА сбили над Калужской областью
0
203
16:00 23.08.2023
Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на поверхности Луны
0
221
15:32 23.08.2023
БРИКС следует продвигать реформу международной валютно-финансовой системы — Си Цзиньпин
0
292
15:12 23.08.2023
Группировка «Запад» вела наступательные действия на купянском направлении
0
269

Возврат к списку