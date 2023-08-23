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НОВОСТИ

Расходы на патриотическое воспитание выросли более чем в два раза за год - СМИ

17:12 23.08.2023 Источник: Известия

Расходы на патриотическое воспитание в России в 2022 году составили 11,4 млрд рублей, при этом изначально на эти цели закладывалось 5 млрд. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета за прошлый год. Средства были направлены, в частности, на зарплаты появившихся в школах советников по воспитанию, оснащение учебных учреждений государственными символами и вовлечение детей и подростков в молодежные движения.

Эксперты сходятся во мнении, что государство, вкладывая средства в патриотический компонент, демонстрирует, насколько важным для него в нынешних условиях является воспитание молодежи.  Известия

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