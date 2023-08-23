Расходы на патриотическое воспитание выросли более чем в два раза за год - СМИ
17:12 23.08.2023 Источник: Известия
Эксперты сходятся во мнении, что государство, вкладывая средства в патриотический компонент, демонстрирует, насколько важным для него в нынешних условиях является воспитание молодежи. Известия
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