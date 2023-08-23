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Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества

17:48 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

По ее словам, дополнительные детали по поводу расширения группы из пяти стран должны быть представлены их лидерами до завершения саммита, проходящего в Йоханнесбурге. Официально встреча завершается 24 августа.

С января шерпы стран БРИКС занимались подготовкой концепции расширения и принципами его реализации. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.

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