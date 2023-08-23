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ЦУП в Бангалоре получил сигнал от модуля станции "Чандраян-3" с поверхности Луны

18:26 23.08.2023 Источник: Интерфакс

Посадочный модуль "Викрам" индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), в среду совершивший посадку на Луну, успешно установил связь с центром управления полётами в Бангалоре, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Установлена связь между посадочным модулем Chandrayaan-3 и MOX-ISTRAC (Центром обеспечения полётов сети телеметрии, слежения и управления), расположенном в Бангалоре", - говорится в сообщении организации.

Посадка аппарата была осуществлена в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 МСК) в районе неизведанного Южного полюса Луны. Таким образом Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

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