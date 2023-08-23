Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны.

«Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать», — сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли усилена мобилизация.

Зеленский добавил, что мобилизация будет усилена после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва.