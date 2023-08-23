Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе — июле 2023 года снизила добычу природного газа на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 302 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

В июле добыча газа составила 34,3 млрд куб. м, что на 6,7% ниже, чем годом ранее, и на 0,9% меньше, чем в июне текущего года.