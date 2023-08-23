0
0
0
НОВОСТИ

Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат

19:15 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе — июле 2023 года снизила добычу природного газа на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 302 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

В июле добыча газа составила 34,3 млрд куб. м, что на 6,7% ниже, чем годом ранее, и на 0,9% меньше, чем в июне текущего года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 23.08.2023
Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию
0
45
17:00 23.08.2023
МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем
0
68
16:12 23.08.2023
Два БПЛА сбили над Калужской областью
0
82
15:12 23.08.2023
Группировка «Запад» вела наступательные действия на купянском направлении
0
96
14:00 23.08.2023
В украинском городе Сумы прогремел взрыв
0
107
12:05 23.08.2023
По пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли массированный удар
0
117
11:32 23.08.2023
Три человека погибли при атаке украинским беспилотником по селу в Белгородской области
0
113
10:32 23.08.2023
США, вероятно, убедили Украину сосредоточить силы на одном направлении — NYT
0
131
09:05 23.08.2023
Истребители РФ поднимались в воздух из-за беспилотников, которые вели разведку возле Крыма
0
142
09:00 23.08.2023
В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве тремя БПЛА
0
143

Возврат к списку