Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат
19:15 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В июле добыча газа составила 34,3 млрд куб. м, что на 6,7% ниже, чем годом ранее, и на 0,9% меньше, чем в июне текущего года.
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