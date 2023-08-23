Евгений Пригожин был в списке пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу
20:16 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — отметили в ведомстве.
Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, все находившиеся на борту погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. «Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», — сказал собеседник агентства.
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