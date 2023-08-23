0
0
154
НОВОСТИ

Евгений Пригожин был в списке пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу

20:16 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей в Тверской области в среду, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, говорится в сообщении Росавиации.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — отметили в ведомстве.

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, все находившиеся на борту погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. «Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 23.08.2023
Франция собирается «держаться на протяжении длительного времени», помогая Украине - Макрон
0
65
19:15 23.08.2023
Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат
0
219
18:50 23.08.2023
Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию
0
265
18:26 23.08.2023
ЦУП в Бангалоре получил сигнал от модуля станции "Чандраян-3" с поверхности Луны
0
266
17:50 23.08.2023
Собянин назвал социальные объекты, которые откроют на юге столицы
0
297
17:48 23.08.2023
Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества
0
319
17:12 23.08.2023
Расходы на патриотическое воспитание выросли более чем в два раза за год - СМИ
0
306
17:00 23.08.2023
МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем
0
304
16:32 23.08.2023
Прогнозы о сложностях с бюджетом РФ не оправдались — Мишустин
0
324
16:20 23.08.2023
Сбер проведет технологическую конференцию для IT-сообщества SmartDev
0
340

Возврат к списку