Франция собирается «держаться на протяжении длительного времени», помогая Украине - Макрон
21:10 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Можем ли мы допустить поражение Украины и победу России? Ответ: нет, не можем. Мы должны держаться на протяжении длительного времени», — утверждал он.
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