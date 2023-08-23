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Франция собирается «держаться на протяжении длительного времени», помогая Украине - Макрон

21:10 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не желает поражения Украины в нынешнем конфликте и готова к долгому противостоянию. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в интервью журналу Le Point.

«Можем ли мы допустить поражение Украины и победу России? Ответ: нет, не можем. Мы должны держаться на протяжении длительного времени», — утверждал он.

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