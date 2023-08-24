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Байден худший президент в истории США, считает Трамп

08:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

«Он [Байден] худший президент в истории нашей страны <…>. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари [Клинтон] бесчестной <…> и использовал это слово для Джо», — сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«Китай платит ему [Байдену] миллионы долларов, — продолжил бывший американский лидер. — Я полагаю, что он самый коррумпированный президент, который у нас был. Он также выделяется тем, что он самый некомпетентный».

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