Байден худший президент в истории США, считает Трамп
08:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он [Байден] худший президент в истории нашей страны <…>. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари [Клинтон] бесчестной <…> и использовал это слово для Джо», — сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
«Китай платит ему [Байдену] миллионы долларов, — продолжил бывший американский лидер. — Я полагаю, что он самый коррумпированный президент, который у нас был. Он также выделяется тем, что он самый некомпетентный».
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