Индийский луноход совершил первое путешествие по Луне
09:05 24.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли. «Прагьян» был доставлен на Луну 23 августа на борту посадочного модуля станции «Чандраян-3».
В Индийской организации космических исследований отметили, что небольшой, 26-килограммовый луноход проработает как минимум один лунный день — 14 земных суток.
Накануне спускаемый модуль индийской миссии «Чандраян-3» успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвёртой после СССР, США и Китая страной, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне. Говорит Москва
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