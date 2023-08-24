В Киеве произошел мощный взрыв
09:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщило украинское издание «Страна».
По его данным, взрыв произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева. Других подробностей не приводится.
Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.
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