0
0
38
НОВОСТИ

В Киеве произошел мощный взрыв

09:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв прогремел на западной окраине Киева, сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, взрыв произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева. Других подробностей не приводится.

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 24.08.2023
Власти США организовали много убийств с участием ЦРУ — Трамп
0
49
09:05 24.08.2023
Индийский луноход совершил первое путешествие по Луне
0
112
09:00 24.08.2023
Пять стран станут новыми членами БРИКС - СМИ
0
122
08:20 24.08.2023
Байден худший президент в истории США, считает Трамп
0
186
08:10 24.08.2023
Украинский язык в школах Запорожской области будут учить по российским учебникам
0
176
23:09 23.08.2023
Росавиация опубликовала полный список пассажиров потерпевшего крушение «Эмбраэра»
0
950
21:10 23.08.2023
Франция собирается «держаться на протяжении длительного времени», помогая Украине - Макрон
0
674
20:16 23.08.2023
Евгений Пригожин был в списке пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу
0
834
19:15 23.08.2023
Россия в январе — июле 2023 г снизила добычу природного газа - Росстат
0
725
18:50 23.08.2023
Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию
0
786

Возврат к списку