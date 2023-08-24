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Власти США организовали много убийств с участием ЦРУ — Трамп

09:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти организовали убийства многих людей с участием сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил предыдущий американский лидер Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

На вопрос о том, может ли он с уверенностью сказать, чем занималось ЦРУ в то время, когда он был президентом США, Трамп ответил: «Нет, не могу. Это очень интересная группа людей. У нас были отличные отношения».

«Мы многих убили, используя ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей», — добавил Трамп. Он в связи с этим напомнил об убийстве американской стороной командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, а также о ликвидации бывшего главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

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