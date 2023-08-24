Европа и мир танцуют на краю вулкана, продолжая нападки на Россию — Саркози

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы и международное сообщество, продолжая поставки оружия на Украину и нападки на Россию, «танцуют на краю вулкана», ситуация может резко осложниться, считает бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.

«Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими, — сказал он в эфире телеканала TF1. — Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент. Уже достаточно людей погибло. Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссий не был использован до конца. Его сейчас следует использовать».

Экс-президент указал на то, что речь идет о конфликте «с крупнейшей мировой ядерной державой в сердце Европы». В этой связи политик посетовал, что во Франции сейчас невозможно вести дебаты по Украине, чтобы не быть обвиненным в поддержке России, так же как и по острым темам вроде миграции и бедных кварталов. Саркози выступил за прекращение призывов «покупать оружие, патроны, танки» и заявил, что нужно найти решение, которое будет учитывать как интересы Украины, так и тот факт, что «Россия никуда не денется».

«Нужно сесть за стол переговоров, дать гарантии Украине, а также вступить в дискуссию о том, как иначе выйти из этого, чтобы не выбирать между Украиной и Россией и чтобы это больше не повторилось», — сказал Саркози. По его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО «лишь усугубит ситуацию». Комментируя обсуждения вокруг принятия Украины в ЕС, он напомнил, что в свое время это уже происходило с Турцией.

«Существует два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс, — сказал он. — Я слышу, что [президента РФ Владимира] Путина называют Гитлером, но если это так, надо идти искать его в Москве. А если нет, надо разговаривать. Примириться можно только со своими противниками. Если вы примиритесь со своими друзьями, вы не найдете решение».

Ранее Саркози в своей новой книге «Время сражений» (Le temps des combats), выдержки из которой опубликовал телеканал BFMTV, написал, что «долг президента Франции — держать открытым путь к диалогу с Россией».