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Стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» превысила 200 млрд рублей — источник

10:05 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан» Северного флота, выполняющихся на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Стоимость ремонта и модернизации „Адмирала Нахимова“ с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел», — сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

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