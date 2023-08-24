Стоимость ремонта и модернизации «Адмирала Нахимова» превысила 200 млрд рублей — источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан» Северного флота, выполняющихся на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), уже превысила 200 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Стоимость ремонта и модернизации „Адмирала Нахимова“ с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел», — сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.