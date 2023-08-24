Трамп в случае победы на выборах президента США намерен ограничить присутствие КНР на Кубе
10:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предыдущий американский лидер Дональд Трамп уверен, что в случае победы на предстоящих выборах президента США ему удастся ограничить присутствие Китая на Кубе. С таким заявлением он выступил в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
«Мы не можем позволить Китаю быть на Кубе. И они уйдут. Если я стану президентом, они уйдут. Поскольку у меня очень хорошие отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Он уважал нашу страну, он уважал меня. И он уйдет. И мы не можем позволить им управлять Панамским каналом», — сказал Трамп. Американские должностные лица ранее выступали с утверждениями о том, что Пекин якобы использует объект на Кубе для ведения радиоэлектронной разведки в отношении США.
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