США ведут необъявленную войну против Турции, поддерживая РПК в Сирии — СМИ
10:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон ведет необъявленную войну против Анкары, оказывая поддержку в Сирии запрещенной Турцией Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишет в комментарии проправительственная газета «Ени Шафак», отмечая, что такая политика противоречит союзническим отношениям между США и Турцией.
«Турция находится в состоянии необъявленной, тайной войны с США, которые фактически стали ее стратегическим врагом. В такой ситуации не может быть речи о новой эре в отношениях с США», — отмечает обозреватель газеты Тамер Коркмаз, напоминая соответствующие высказывания американского президента Джо Байдена по итогам его последних переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Автор публикации пишет, что РПК, против которой Турция активизировала борьбу с 2015 года, в том числе в Сирии, фактически оказалась на грани ликвидации. Однако США продолжают всячески поддерживать сирийское ответвление РПК — «Силы народной самообороны» (СНС), — в том числе путем проведения подготовки бойцов и учений, добавляет Коркмаз.
Власти Турции называют РПК и СНС основными угрозами национальной безопасности. Турецкая армия с 2015 года периодически проводит на севере Сирии операции против курдских боевиков и держит крупную группировку на границе с этой страной. В Анкаре неоднократно обвиняли США в покровительстве и поддержке оружием действующих в северных районах Сирии СНС.
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