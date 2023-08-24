Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекордных 46,5% — SWIFT
11:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля доллара в международных расчетах в июле 2023 года увеличилась с 42% до 46,46%, что является максимумом за последние пять лет, в течение которых ведется статистика, следует из данных международной системы SWIFT.
В то же время доля евро заметно сократилась — в июле она составила 24,42% против 31,25% в июне. Это рекордно низкое значение для европейской валюты за время составления отчетов международной системы.
Третье место в рейтинге самых используемых валют в международных расчетах занимает британский фунт, доля которого увеличилась с 6,88% в июне до 7,63% в июле.
Далее идут японская иена, доля которой выросла с 3,36% до 3,51%, и китайский юань (2,77% в июне и 3,06% в июле).
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