Доля доллара в международных расчетах в июле выросла до рекордных 46,5% — SWIFT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля доллара в международных расчетах в июле 2023 года увеличилась с 42% до 46,46%, что является максимумом за последние пять лет, в течение которых ведется статистика, следует из данных международной системы SWIFT.

В то же время доля евро заметно сократилась — в июле она составила 24,42% против 31,25% в июне. Это рекордно низкое значение для европейской валюты за время составления отчетов международной системы.

Третье место в рейтинге самых используемых валют в международных расчетах занимает британский фунт, доля которого увеличилась с 6,88% в июне до 7,63% в июле.

Далее идут японская иена, доля которой выросла с 3,36% до 3,51%, и китайский юань (2,77% в июне и 3,06% в июле).