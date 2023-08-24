С 25 по 29 августа участники учений ОДКБ совершат перегруппировку в Белоруссию
12:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники совместных и специальных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 25 по 29 августа совершат перегруппировку в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.
«В период с 25 по 29 августа участники совместных и специальных учений ОДКБ „Взаимодействие-2023“, „Поиск-2023“, „Эшелон-2023“ и „Барьер-2023“ совершат перегруппировку в Республику Беларусь. Контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из государств — членов организации в район проведения учений в соответствии с планом», — указал он.
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