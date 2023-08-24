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Главе Российского общества дружбы с Арменией Кривопускову отказали во въезде в страну

11:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на четверг отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Об этом сообщил корр. ТАСС сам Кривопусков.

«Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт. Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают… Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», — отметил он.

Кривопусков являлся главой представительства Россотрудничества в Армении (2009–2013 гг).

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