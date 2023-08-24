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НОВОСТИ

Шесть новых стран войдут в состав БРИКС в 2024 году — президент ЮАР

11:10 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС.

«Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года», — отметил южноафриканский лидер.

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