Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения — Пашинян
12:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения передала Азербайджану новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке. Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», — отметил он.
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