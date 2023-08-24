Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения — Пашинян

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения передала Азербайджану новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке. Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», — отметил он.