БРИКС выступает за реформы ООН, ВТО и Бреттон-Вудских институтов — итоговая декларация

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС выступают за реформу ООН, а также поддерживают расширение представительства развивающихся стран в Совете Безопасности организации и стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе. Об этом говорится в тексте итоговой декларации 15-го саммита объединения, который завершился в ЮАР.

«Мы поддерживаем всеобъемлющую реформу ООН, включая Совет Безопасности, с целью того, чтобы сделать ее более демократичной, репрезентативной, эффективной и дееспособной, а также увеличить представительство развивающихся стран в составе Совбеза, чтобы он мог адекватно реагировать на существующие глобальные вызовы и поддерживать законное стремление новых и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в ООН, включая ее Совет Безопасности», — отмечается в декларации, получившей название «Йоханнесбург — 2».

Страны БРИКС также выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) и Бреттон-Вудских финансовых институтов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в тексте итоговой декларации XV саммита объединения, который завершился в ЮАР.

«Мы принимаем обязательство конструктивным образом заняться продвижением необходимой реформы ВТО <…> Мы также призываем к реформе Бреттон-Вудских финансовых институтов», — отмечается в декларации.