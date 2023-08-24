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НОВОСТИ

Военное руководство ЕС сомневается в способности Украины вернуть потерянные территории

12:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное руководство Евросоюза (ЕС) скептически оценивает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться заявленной цели по возвращению территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют заявления главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера.

«Возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», — заявил руководитель высшего военного органа сообщества в интервью германской газете Welt. «В ходе контрнаступления [ВСУ] все еще не удалось продвинуться вперед. Я бы также с осторожностью ожидал прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи», — пояснил военный.

По мнению Бригера, санкционная политика Запада «не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил». Он также выразил уверенность, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине «еще очень долго». Эксперт отметил, что «не может прогнозировать», что конфликт завершится победой Киева.

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