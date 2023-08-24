Страны «золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира — Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства «золотого миллиарда» делают все, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

«Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, они выгоден им», — сказал Путин.