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Страны «золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира — Путин

13:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства «золотого миллиарда» делают все, чтобы сохранить однополярный мир, так как он им выгоден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

«Страны так называемого золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир. Он их устраивает, они выгоден им», — сказал Путин.

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