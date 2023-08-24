ВВП БРИКС после принятия в его состав новых государств составит 37% от мирового
13:05 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совокупный ВВП БРИКС после принятия в состав объединения новых участников составит 37% от мирового. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС.
«Теперь ВВП БРИКС возрастет до 37% от мирового ВВП по паритету покупательной способности, а в самом объединении будут проживать 46% мирового населения», — указал он.
Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР), пополнившись шестью новыми членами — Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией, — станет обладателем 44,35% мировых запасов нефти. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных статистических данных.
Теперь на страны БРИКС приходится 48,5 млн кв. километров, что составляет 36% площади земного шара. Это более чем вдвое больше, чем у «Группы семи» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Совокупное население составит 3,6 млрд человек — 45% мирового (более чем вчетверо больше числа жителей G7).
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