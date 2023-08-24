Тихоокеанские страны намерены привлечь Японию к ответу за сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
13:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры Тихоокеанских государств намерены привлечь Японию к ответственности после решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила радиостанция «Радио Нью Зиленд» со ссылкой на генерального секретаря Форума Тихоокеанских островов (ФТО) Генри Пуну.
«Мы сделали все возможное, чтобы убедить Японию не начинать сброс [воды с АЭС „Фукусима-1“] до тех пор, пока не будет достигнуто полное согласие в том, что это безопасно. Но Япония приняла суверенное решение и то, на чем нам сейчас нужно сосредоточиться, так это на привлечении Токио к ответственности», — сказал Пуна.
Также глава ФТО подчеркнул, что лидеры тихоокеанских стран «постоянно взаимодействовали с Токио», с того момента, как Япония объявила о своем намерении сбросить воду, использованную для охлаждения поврежденных весной 2011 года в результате удара цунами реакторов АЭС. «Их заявления предельно ясны и выражают нашу общую озабоченность ситуацией, учитывая, что у региона и без того есть проблемы с ядерным наследием», — сказал Пуна, отметив, что совместная позиция лидеров Форума Тихоокеанских островов в отношении действий Японии будет выработана в ходе саммита в ноябре текущего года в столице Островов Кука Аваруа.
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