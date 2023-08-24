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Рейс Сочи — Екатеринбург подал сигнал тревоги и экстренно сел в Минеральных Водах

13:20 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги в полете и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Самолет, следовавший из Сочи в Екатеринбург, сообщил о нештатной ситуации в полете и запросил экстренную посадку, которая прошла благополучно в Минеральных Водах», — сказал собеседник агентства.

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