ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на херсонском направлении — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубицы „Мста-Б“ и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.