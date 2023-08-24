ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на херсонском направлении — МО РФ
14:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубицы „Мста-Б“ и Д-30. Кроме того, пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.
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