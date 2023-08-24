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Украина упомянута лишь в одном пункте итоговой декларации саммита БРИКС

14:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина была упомянута только в одном пункте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС, который завершился в ЮАР.

Ей был посвящен 19-й пункт документа о подтверждении позиций членов БРИКС по украинскому вопросу и одобрении мирных инициатив разных государств. Само слово Украина было упомянуто в декларации один раз.

Саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. 23 августа президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны объединения и впредь намерены оказывать поддержку усилиям по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров и ценят позицию России по вопросу миротворческих усилий.

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