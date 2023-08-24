Глава МО КНДР заявил, что США превращают украинский кризис в ядерную катастрофу — Reuters

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что власти США, передавая Украине истребители F-16, превращают украинский кризис в ядерную катастрофу. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава оборонного ведомства также подчеркнул намерение КНДР укреплять дружбу с Россией «в войне за справедливость».