Глава Казахстана призвал исключить поставки продовольствия из-под воздействия санкций
15:12 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за исключение глобальных поставок продовольствия из-под воздействия санкций и ограничений.
«Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений», — сказал казахстанский лидер на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС плюс», проходящего в рамках XV саммита БРИКС.
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