Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам
15:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский шахматист Магнус Карлсен на тай-брейке победил Рамешбабу Прагнанандху из Индии и стал победителем Кубка мира.
Две партии в классические шахматы, которые прошли во вторник и среду, завершились вничью. В первой партии тай-брейка норвежец победил соперника черными фигурами, во второй шахматисты вновь не смогли выявить сильнейшего.
Карлсен впервые выиграл Кубок мира. Норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.
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