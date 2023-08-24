Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский шахматист Магнус Карлсен на тай-брейке победил Рамешбабу Прагнанандху из Индии и стал победителем Кубка мира.

Две партии в классические шахматы, которые прошли во вторник и среду, завершились вничью. В первой партии тай-брейка норвежец победил соперника черными фигурами, во второй шахматисты вновь не смогли выявить сильнейшего.

Карлсен впервые выиграл Кубок мира. Норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.