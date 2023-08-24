Сбер готов финансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург
15:05 24.08.2023
Сбербанк готов участвовать в финансировании строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.
«Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» является началом развития сети таких магистралей. Реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год. И Сбербанк, конечно, готов в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта», – сказал он.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
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