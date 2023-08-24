Стартовала конференция по кибербезопасности OFFZONE 2023 от партнера Сбера – компании BI.ZONE
15:28 24.08.2023
Стартовала конференция по кибербезопасности OFFZONE 2023 от партнера Сбера – компании BI.ZONE. Спикерами конференции, которая будет проходить 24 и 25 августа, станут более 110 экспертов в области кибербезопасности. Доклады будут проходить на 7 тематических треках. Кроме того, на площадке состоится презентация итогов работы платформы BI.ZONE Bug Bounty за год. Сбер выступает партнером конференции.
В основном треке конференции спикеры обсудят, как изменился ландшафт кибербезопасности за 10 лет, какие ключевые изменения ожидают отрасль в будущем, представят результаты расследований, расскажут о том, как остановить атаку на цепочку поставок и поделятся лайфхаками для безопасной разработки. Кроме того, спикеры представят обзоры уязвимостей, защитных мер, инструментов и методик.
В рамках подведения итогов первого года BI.ZONE Bug Bounty представители BI.ZONE и багхантеры расскажут, как изменился рынок багбаунти за минувший год, какие отрасли стали его основными драйверами, а также поделятся интересными кейсами.
Помимо этого, в рамках конференции состоятся прикладные воркшопы. Слушатели узнают о технологиях COM и подходах к исследованию Windows, применении искусственного интеллекта для защиты информации и др. Участники конференции также смогут посетить секцию о безопасности приложений, где будут искать необычные уязвимости.
В AntiFraud.Zone будут обсуждаться вопросы банковской безопасности и борьбе с финансовыми преступлениями. Как бороться с новыми видами атак и превентивно реагировать на угрозы, как устроен мошеннический кол‑центр и что нового появилось в антифрод‑системах за последние несколько лет – об этом и не только расскажут эксперты‑практики. CTF.Zone посвящена соревнованиям по этичному хакингу. Здесь участников ждут доклады о CTF.
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