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Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом Пригожина

16:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Мы не имеем к этому отношения», — сказал он в Киеве в ходе мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Слова главы государства привело украинское издание «Страна».

Пригожин, как сообщили в Росавиации, значился в списке пассажиров бизнес-джета Embraer, который разбился накануне вечером в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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