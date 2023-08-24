Байден объявил о новых санкциях против России

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Подробности о санкциях не приводятся.