Байден объявил о новых санкциях против России
16:12 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины.
«Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», — утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Подробности о санкциях не приводятся.
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