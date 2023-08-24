Расширение БРИКС стало победой для России и Китая — WSJ
16:32 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о присоединении к формату БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) шести стран свидетельствует о победе КНР и РФ на фоне противостояния с Западом. Такая оценка содержится в опубликованном материале газеты The Wall Street Journal.
«Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом. Они утверждали, что увеличение числа участников придаст развивающимся стран более сильный голос, что в большей степени будет соответствовать их величине», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Пекин стремится укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые относятся к США с традиционным подозрением. По оценке газеты, Москва стремится выйти на новые рынки, найти новых союзников и тем самым ослабить влияние санкций, введенных из-за военной операции на Украине.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.
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