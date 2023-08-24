Экономические санкции против России не дают ожидаемого эффекта — глава МИД ФРГ
17:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Вообще-то экономические санкции [против РФ] должны были бы иметь экономический эффект. Но этого не происходит», — приводит ее слова агентство DPA. По ее мнению, украинский конфликт нельзя прекратить подобными «рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств».
Депутат германского парламента от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Уве Шульц заявил 10 августа, что санкции против России не только не достигают поставленных целей, но и ведут к деиндустриализации Германии. В качестве доказательства он ссылается на данные, согласно которым «в 2022 году РФ потеснила Германию с пятого места в рейтинге ведущих экономик мира».
Согласно опубликованному в начале августа рейтингу Всемирного банка, Россия стала пятой экономикой мира по величине валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) на конец прошлого года. По данному показателю Россия смогла обогнать Германию, Францию, Италию, Канаду и Великобританию.
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