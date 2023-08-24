Военные США незаконно вывезли в Ирак 60 цистерн с сирийской нефтью
17:12 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские оккупационные силы вывезли из провинции Хасеке на территорию соседнего Ирака крупную партию сирийской нефти. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на очевидцев. По их информации, колонна из 60 нефтевозов проследовала под усиленной охраной в Ирак через контрольно-пропускной пункт «Эль-Йарубия».
Агентство отмечает, что вывезенная нефть была добыта на месторождениях, находящихся в руках курдских формирований «Силы демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США и их союзники по западной коалиции.
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