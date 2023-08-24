США не смогут сохранить объемы военной помощи Украине на прежнем уровне в 2024-м — WSJ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США вряд ли будут оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах в 2024 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, американские официальные лица считают, что объем военной техники, которую США поставили Украине, достаточен для контрнаступления и «вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году». Как отмечает газета, за прошедшие годы Вашингтон выделил Киеву вооружений на сумму более $43 млрд.

Американский чиновник отметил, что власти США «построили стальную гору для этого контрнаступления», но «сделать это снова» Вашингтон не сможет.

Ранее газета Politico информировала, что в США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах.