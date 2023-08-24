Первичные данные говорят о том, что на борту разбившегося «Эмбраэра» были сотрудники «Вагнера» - Путин

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые полученные данные говорят о том, что в разбившемся в Тверской области самолете были сотрудники группы «Вагнер». Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.



«Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета — они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», — заверил глава государства.

«Первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании „Вагнер“, — сказал президент.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных — и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», — поделился воспоминаниями глава государства.

«Он (Пригожин — прим. ТАСС) был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.