Пентагон собирается подключиться к обучению украинских пилотов полетам на F-16 - NYT

20:00 Источник: Интерфакс

Пентагон намеревается в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США, сообщает в четверг The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

"Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США", - информирует газета.

Источник уточнил, что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную летную подготовку в штате Аризона.

При этом не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально отрядили для обучения в Европе, или это будет другая группа обучаемых.