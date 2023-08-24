Пентагон собирается подключиться к обучению украинских пилотов полетам на F-16 - NYT
20:00 24.08.2023 Источник: Интерфакс
"Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США", - информирует газета.
Источник уточнил, что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную летную подготовку в штате Аризона.
При этом не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально отрядили для обучения в Европе, или это будет другая группа обучаемых.
НОВОСТИ
- 19:25 24.08.2023
- Первичные данные говорят о том, что на борту разбившегося «Эмбраэра» были сотрудники «Вагнера» - Путин
- 19:04 24.08.2023
- Сергей Левкин: Участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тысяч уведомлений
- 17:40 24.08.2023
- США не смогут сохранить объемы военной помощи Украине на прежнем уровне в 2024-м — WSJ
- 17:12 24.08.2023
- Военные США незаконно вывезли в Ирак 60 цистерн с сирийской нефтью
- 17:00 24.08.2023
- Экономические санкции против России не дают ожидаемого эффекта — глава МИД ФРГ
- 16:32 24.08.2023
- Расширение БРИКС стало победой для России и Китая — WSJ
- 16:24 24.08.2023
- Почти 30 новых стартовых площадок реновации утверждено в Москве в этом году
- 16:18 24.08.2023
- Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы
- 16:12 24.08.2023
- Байден объявил о новых санкциях против России
- 16:00 24.08.2023
- Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом Пригожина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать