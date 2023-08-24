Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить регион с Крымом.

«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.