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НОВОСТИ

Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым

20:50 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить регион с Крымом.

«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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