Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым
20:50 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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