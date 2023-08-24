Пять стран Запада назвали условие разморозки российских активов

22:00 Источник: Интерфакс

США, Великобритания, Германия, Италия и Франция не намерены размораживать российские активы, пока Россия не возместит ущерб Украине, заявили советники по нацбезопасности этих пяти стран на встрече в Вашингтоне в четверг.

"Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан собрал в четверг в Белом доме коллег из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Участники встречи отметили, что российские суверенные активы, находящиеся в юрисдикциях их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за нанесенный ущерб", - говорится в коммюнике, опубликованном пресс-службой Белого дома по итогам встречи.