Синод РПЦ запретил Латвийской церкви быть самостоятельной на неопределенное время
21:50 24.08.2023 Источник: НГ Религии
Состоявшийся 24 августа Синод Московского патриархата постановил запретить самоуправляемой Латвийской православной церкви рукополагать епископов и запретить не поминать патриарха Кирилла вплоть до созыва Архиерейского собора.
Однако в настоящее время собрать кворум епископов РПЦ невозможно по политическим причинам. Собор может быть организован, как выражается церковный официоз, "во благовремение". До той поры латвийский вопрос для РПЦ не будет разрешен.
Редакция НГ-Религий
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