0
0
14
НОВОСТИ

Синод РПЦ запретил Латвийской церкви быть самостоятельной на неопределенное время

21:50 24.08.2023 Источник: НГ Религии

Состоявшийся 24 августа Синод Московского патриархата постановил запретить самоуправляемой Латвийской православной церкви рукополагать епископов и запретить не поминать патриарха Кирилла вплоть до созыва Архиерейского собора. 


Однако в настоящее время собрать кворум епископов РПЦ невозможно по политическим причинам. Собор может быть организован, как выражается церковный официоз, "во благовремение". До той поры латвийский вопрос для РПЦ не будет разрешен.


Редакция НГ-Религий

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 24.08.2023
Пять стран Запада назвали условие разморозки российских активов
0
33
20:50 24.08.2023
Сальдо предложил построить дорогу через Арабатскую стрелку в Крым
0
175
20:00 24.08.2023
Пентагон собирается подключиться к обучению украинских пилотов полетам на F-16 - NYT
0
203
19:25 24.08.2023
Первичные данные говорят о том, что на борту разбившегося «Эмбраэра» были сотрудники «Вагнера» - Путин
0
280
19:04 24.08.2023
Сергей Левкин: Участники программы реновации получили через суперсервис более 800 тысяч уведомлений
0
250
17:40 24.08.2023
США не смогут сохранить объемы военной помощи Украине на прежнем уровне в 2024-м — WSJ
0
354
17:12 24.08.2023
Военные США незаконно вывезли в Ирак 60 цистерн с сирийской нефтью
0
354
17:00 24.08.2023
Экономические санкции против России не дают ожидаемого эффекта — глава МИД ФРГ
0
436
16:32 24.08.2023
Расширение БРИКС стало победой для России и Китая — WSJ
0
447
16:24 24.08.2023
Почти 30 новых стартовых площадок реновации утверждено в Москве в этом году
0
370

Возврат к списку