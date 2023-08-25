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Украина ночью пыталась атаковать РФ 42 БПЛА, 9 уничтожены над Крымом, 33 подавлены

09:00 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина попыталась совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по территории РФ. Девять из них уничтожены над Крымом, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение, сообщили в Минобороны России.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что для попытки совершить террористические атаки ночью Киев использовал беспилотники самолетного типа.

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