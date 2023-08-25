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НОВОСТИ

Армии Буркина-Фасо и Мали вмешаются в конфликт в случае нападения на Нигер

09:05 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава мятежников Нигера Абдурахман Тчиани разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае нападения на страну. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, об этом заявили в четверг министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп, министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Оливия Рагнагневенде Руамба и глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн.

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