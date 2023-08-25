Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев попытался нанести удар по гражданским объектам доработанной ракетой С-200, она была обнаружена и уничтожена над Калужской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — заявили в ведомстве.